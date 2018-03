San Pasquale, il materasso abbandonato che resiste a tutte le stagioni: "Lì da quando ha nevicato"

Passano i giorni e le stagioni, ma ci sono cose che sembrano non cambiare mai. Ad esempio la presenza di ingombranti per le strade di Bari, talvolta anche frutto della 'dimenticanza' dell'Amiu, l'azienda deputata a rimuovere i rifiuti. L'ultima segnalazione arriva da via Capaldi, a San Pasquale. Come segnala una residente sulla bacheca del sindaco di Bari, Antonio Decaro, il materasso è stato abbandonato "dal giorno che a Bari ha fatto la neve", ovvero dal 27 febbraio scorso.

A quasi un mese dalla data, arriva la nuova segnalazione: "Signor sindaco le sembra giusto che paghiamo le tasse rifiuti e dobbiamo vedere questo scempio?" scrive