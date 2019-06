Nozze per il marò Latorre, su Fb il pensiero per Girone: "Non siamo insieme, ma ci sei"

Si è sposato oggi a Roma, nella Chiesa dell'ordinariato militare della Capitale, il marò tarantino Massimiliano Latorre. Il fuciliere di marina si è unito in matrimonio alla compagna Paola Moschetti, sempre al suo fianco nella querelle internazionale con l'India. Presente alla cerimonia anche il ministro della Difesa, Elisabetta Trenta.

In un post su Facebook, Latorre ha dedicato un pensiero al suo collega barese, Salvatore Girone, che non ha potuto partecipare alle nozze a causa del divieto del Tribunale dell'Aja, che impone ai due fucilieri di non avere contatti. "Caro Salvo - scrive Latorre - oggi non potremo festeggiare con te il mio matrimonio e di Paola, ma ti assicuro che, se non fisicamente, sarai e sarete tu, Vania, Michele e Martina, con noi".

Nel febbraio 2012, i due marò, in missione di protezione della nave mercantile italiana Enrica Lexie, furono coinvolti nella morte di due pescatori indiani al largo del Kerala, scambiati per pirati. L'8 luglio cominceranno all'Aja le udienze arbitrali che dovranno stabilire se spetti all'India o all'Italia processarli.