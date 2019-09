A Molfetta il primo matrimonio di una migrante dello Sprar: Joy corona il suo sogno d'amore con Bright

A celebrare le nozze è stato il sindaco di Molfetta, Tommaso Minervini, per coronare il sogno d'amore di due concittadini speciali: il 31enne Bright e la 23enne Joy. Un evento anch'esso speciale, essendo il primo matrimonio di una migrante accolta dallo Sprar di Molfetta. Un momento di felicità per i due nigeriani, che non hanno avuto vita facile. La cerimonia si è tenuta ieri nella Sala degli Specchi del Comune, dove dopo la firma nel registro, i due nigeriani sono diventati ufficialmente marito e moglie.

La storia di Joy

Joy è arrivata in Italia poco più di un anno fa, già incinta di una bambino. E ha cresciuto il piccolo nel nostro Paese, dopo essere fuggita dalla guerra e dalla miseria, seguita inizialmente da un Cas - Centro di accoglienza speciale. Nel 2018 arriva il trasferimento nella struttura di Molfetta, dove la 23enne viene seguita più da vicino, supportata anche dagli operatori della struttura per far crescere il piccolo, che ha da poco compiuto un anno.

Ad accompagnarla in quei momenti difficile c'è stato però l'amore del compagno - e attuale marito - Bright, padre del nuovo nascituro che Joy porta in grembo. "Dopo tante difficoltà - spiega Enza Spadavecchia, psicologa e referente di una delle tre cooperative che gestisce la struttura di accoglienza - ora potrà iniziare una nuova vita, riunendosi al compagno, che non è un ospite dello Sprar e lavora nel Tarantino. Ora potranno formare una famiglia".