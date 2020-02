Ospite speciale per la messa di Papa Francesco: Sergio Mattarella atteso a Bari per 'Mediterraneo, frontiera di pace'

Ci sarà anche il presidente della Repubblica italiana, Sergio Mattarella, tra gli ospiti della celebrazione eucaristica officiata da Papa Francesco il 23 febbraio prossimo. L'annuncio a sorpresa arriva mentre in città fervono i preparativi per l'organizzazione dell'incontro di riflessione e spiritualità "Mediterraneo, frontiera di pace", promosso dalla Cei nel capoluogo a partire dal 19 febbraio prossimo.

La città ospiterà i vescovi cattolici di 20 Paesi che si affacciano sul mar Mediterraneo, con un primo summit in programma nel Castello Svevo. A chiudere la manifestazione il 23 sarà appunto la celebrazione di Bergoglio in piazza Libertà, dove sabato scatteranno le prime limitazioni al traffico per permettere il montaggio del palco.

(Foto Ansa)