Pavimentazione a pezzi in via Putignani: "Riparazioni solo in alcuni tratti, e la gente continua a cadere"

Mattonelle sconnesse lungo il marciapiede di via Putignani, fra via Manzoni e via Sagarriga Visconti, con conseguenti rischi per i pedoni lo percorrono. La segnalazione arriva dal comitato 'Residenti di via Manzoni e dintorni', che lamenta come, in realtà, nei giorni scorsi alcune riparazioni sarebbero state effettuate, ma solo in alcuni punti: "Una decina di giorni - scrive l'amministratore della pagina - fa una squadra di piastrellisti era intenta a sostituire alcune mattonelle sconnesse in via Putignani, fra via Manzoni e Sagariga Visconti lato numeri pari. Pensavo che si trattasse di un intervento globale su tutto il marciapiede: inutile speranza! I cittadini e le cittadine continueranno a inciampare e a cadere, come è già capitato a tante persone". "Sarebbe interessante conoscere i motivi per cui si è intervenuti solo in alcuni tratti", chiedono poi dal comitato rivolgendo la domanda al sindaco Antonio Decaro, taggato nel post.