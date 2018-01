Medicina Veterinaria "dipartimento di eccellenza": arriva il riconoscimento dell'Anvur

Il Dipartimento di Medicina Veterinaria (DiMev) è risultato vincitore nella selezione dei 'Dipartimenti universitari di eccellenza 2018-2022', promossa dall’ANVUR (Agenzia Nazionale di Valutazione del Sistema Universitario e della Ricerca).

Il finanziamento per il DiMev

"Il DiMev - spiega una nota dell'Uniba - l’unico Dipartimento di eccellenza dell’Università degli studi di Bari, è stato ammesso ad un importante finanziamento del MIUR che consentirà di realizzare un piano strategico per promuovere la Ricerca, le infrastrutture e il personale nel quinquennio 2018-2022. Il progetto di ricerca approvato è incentrato sulla sanità pubblica con il fine di implementare lo sviluppo di sistemi di sorveglianza epidemiologica, messa a punto di test diagnostici innovativi e la definizione di strategie di profilassi per ridurre il rischio delle malattie infettive e parassitarie trasmesse dagli animali all’uomo. Il progetto ha, come ulteriore caposaldo, l’individuazione di tecniche di allevamento e gestione della sicurezza alimentare, finalizzate ad incrementare l'effetto benefico sulla sanità pubblica". "Il risultato - si legge ancora nella nota - è indicativo dell’alto profilo raggiunto dal DiMeV di UniBa nell’ambito della ricerca nelle Scienze Veterinarie a livello nazionale e internazionale e indica la presenza di eccellenze, riconosciute attraverso una valutazione molto selettiva. Questo riconoscimento segue, a distanza di un anno, l’accreditamento Europeo del Corso di Laurea in Medicina Veterinaria dell’Università degli Studi di Bari da parte della Commissione EAEVE (European Association of Establishments for Veterinary Education - www.eaeve.org)".

L'inaugurazione dei corsi di studi con Piero Angela

L'importante risultato ottenuto dal DiMeV verrà ufficialmente presentato al pubblico in occasione dell’inaugurazione dei corsi di studi del Dipartimento alla presenza del noto giornalista e divulgatore scientifico Piero Angela, già insignito dall’Università degli studi di Bari della laurea honoris causa in Medicina Veterinaria nell’anno 2004. Nell’occasione, il Dr Angela, riceverà il sigillo d’oro dell’Università di Bari per aver contribuito in maniera significativa alla divulgazione delle conoscenze scientifiche sugli animali e sulla salute dell’uomo. L’inaugurazione dei corsi di studi del DiMeV e la presentazione del Dipartimento di eccellenza si terranno lunedì 29 gennaio 2018 ore 15,00, presso l’Aula Magna del Campus di Medicina Veterinaria, Strada Prov. per Casamassima km 3, Valenzano. L’incontro avverrà alla presenza del Magnifico Rettore, Prof. Antonio Felice Uricchio, del Prorettore, Prof. Angelo Vacca, del Direttore Generale Dr. Federico Gallo e del Direttore del Dipartimento di Medicina Veterinaria, Prof. Domenico Otranto.