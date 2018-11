Salvini racconta gli effetti del piano sicurezza: "Reati diminuiti del 35% nel rione Libertà"

Un calo dei reati del 35 per cento nel quartiere Libertà rispetto all'anno scorso. A confermarlo è il ministro dell'Interno Matteo Salvini, che ha preso in esame il periodo dal 9 agosto al 22 ottobre, confrontandolo con lo stesso del 2017. Il componente del Governo aveva già annunciato il focus sul rione barese durante la sua visita nel capoluogo.

Grande sforzo delle Forze dell'Ordine per ottenere il risultato: 3.213 persone identificate, 197 posti di blocco, 1.195 veicoli controllati, 32 esercizi pubblici setacciati, 10 mezzi sequestrati, 6 veicoli rubati e recuperati, 414 controlli per gli arrestati ai domiciliari. "Non ci fermeremo qui - ricorda il ministro - intendiamo aumentare il controllo del territorio. C'è un ministro dell'Interno che non dimentica Bari e il quartiere Libertà. Voglio mantenere le promesse, correggendo anni di malgoverno di centrosinistra"