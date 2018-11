Si accendono il grande albero e le luminarie: a Polignano è 'Meraviglioso Natale'

Non è bastata una pioggia dispettosa a rovinare la festa delle luminarie natalizie di Polignano a Mare: si è svolta, questo pomeriggio alle 18, l'accensione ufficiale delle decorazioni per l'evento 'Meraviglioso Natale' che accompagnerà polignanesi e turisti durante le feste di fine anno. In piazza dell'Orologio è stato inaugurato il grande e luminoso albero di Natale, il più alto di Puglia con i suoi 18 metri.

Tra i vicoli della cittadina barese e sulla spettacolare Lama Monachile sono state installate luci artistiche che doneranno un'atmosfera diversa alla città di Domenico Modugno fino al 6 gennaio 2019. Non solo luci ma anche mercatini, pasticceria natalizia e tipici prodotti enogastronomici pugliesi per le vie del borgo antico. Per i più piccoli, invece, elfi e Babbo Natale.