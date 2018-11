La domenica dei mercati piace ai baresi: "Folla in via Salvemini". Apertura extra anche a fine novembre?

Una domenica tra le bancarelle, all'insegna dello shopping e del divertimento pe ri più piccoli: il doppio appuntamento di via Salvemini e viale della Resistenza , ha convinto i baresi ad uscire di casa nonostante il tempo non eccezionale, approfittando del giorno festivo per fare acquisti o semplicemente dare uno sguardo. Si è trattato di un 'antipasto' di quello che ci sarà a dicembre, quando ogni domenica vi sarà un'apertura straordinaria dei mercati settimanali, in rotazione, tra via Salvemini, via Vaccarella a Carbonara e via De Ribera al San Paolo: "Ieri - spiega l'assessore cittadino al Commercio, Carla Palone - è andata molto bene. I mercati rappresentano un presidio importante per il territorio e i quartieri. Tanta gente era presente tra le bancarelle. E' stata una scelta giusta quella di effettuare un'apertura straordinaria". Soddisfatti anche gli ambulanti di Unimpresa Bari-Bat: "E' stata una domenica di successo che ci è piaciuta tantissimo", spiega il presidente Savino Montaruli confermando la volontà di continuare sulla strada concordata e con "grande disponibilità ad ampliare l’offerta mercatale in un’ottica di reale coinvolgimento di tutte le parti".

Data extra anche a novembre?

Quello di ieri, nella grande area urbana del quartiere San Pasquale, si ripeterà, per l'appunto, a dicembre, ma potrebbe esserci qualche novità. Il Comune, infatti, ha intenzione di aggiungere al calendario anche l'ultima domenica di novembre, in modo da fornire un'altra data per lo shopping. Nei prossimi giorni se ne parlerà con un incontro tra l'Amministrazione cittadina e gli operatori: in caso di condivisione, bisognerà cerchiare di rosso la giornata del 25 novembre. Questa settimana, poi, entrerà nel vivo l'iter per i mercatini di Natale che saranno allestiti, come da tradizione, su piazza Mercantile e via Venezia: a giorni sarà pubblicato il bando dell'Assessorato alle Culture, propedeutico a quello dello Sviluppo Economico, per definire organizzazione e programmi nel dettaglio.