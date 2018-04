Tutto esaurito di domenica al mercato piazzale Lorusso, gli ambulanti: "Un successo"

Il sole di ieri ha certamente aiutato ma in tanti avevano già intenzione, nei giorni scorsi, di fare una passeggiata tra le bancarelle del mercato di via Salvemini e piazzale Lorusso. E' stata una giornata proficua per gli ambulanti, i quali hanno potuto sfruttare appieno il recupero del 22 marzo scorso, quando, a causa del maltempo, dovette saltare il consueto mercato del giovedì. Soddisfatte le associazioni di categoria Unimpresa, CasAmbulanti e Goia per un'iniziativa ch ha in un certo senso anticipato le aperture 'alternative' dei mercati settimanali, come avvenuto la scorsa estate con l'orario pomeridiano che ha sostituito quello canonico della mattina. E ieri mattina anche il sindaco Antonio Decaro e l'assessore cittadino al Commercio, Carla Palone, hanno visitato il mercato incontrando operatori e cittadini.

Montaruli: "Mercati tradizionali vera alternativa ai centri commerciali"

Per Savino Montaruli, coordinatore nazionale CasAmbulanti, "abbiamo dimostrato che la vera alternativa agli ipermercati ed ai centri commerciali sono i mercati storici e tradizionali. Quello che non sono riusciti a fare coloro che hanno e continuano a sperperare denaro pubblico con la scusante di riqualificare le città riescono a farlo veramente, a costo zero, gli ambulanti con il loro impegno, con il loro saper fare e con la loro passione. Gli ambulanti - aggiunge - non chiedono il lavoro perché il lavoro lo hanno costruito con i propri sacrifici ma chiedono solo di lavorare che è cosa ben differente. Le amministrazioni comunali dunque si aprano alle nostre proposte, garantiscano opportunità di lavoro e ci diano fiducia perché è iniziata la nuova era del piccolo commercio urbano di strada".