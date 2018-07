Mercati cittadini aperti di sera, ecco le date di luglio: si comincia da via Salvemini

Dopo l'annuncio dei giorni scorsi da parte del Comune, è arrivato il calendario ufficiale delle aperture serali dei mercati settimanali in città. Si comincia dopodomani con via Salvemini, nel quartiere San Pasquale. Successivamente, da lunedì 23 luglio a venerdì 27 luglio saranno aperti i mercati settimanali che normalmente si svolgono di mattina, con esclusione del mercato di Palese del martedì e del mercato di via Caldarola del mercoledì. Infine, lunedì 30 luglio la 'sessione serale' toccherà al mercato di via Portoghese.