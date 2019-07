Tornano i mercati di sera in estate, il debutto è per le bancarelle delle Piscine comunali

Bancarelle aperte e clienti a passeggio per acquistare o semplicemente dare uno sguardo: è cominciata così, con quello del lunedì delle Piscine Comunali, la seconda estate delle aperture serali per i mercati cittadini di Bari. Dopo la sperimentazIone dello scorso anno, questa volta vi saranno solo due settimane, la prima di luglio e la prima di agosto, per approfittare di condizioni meno roventi per effettuare le compere.

All'apertura ufficiale della stagione, vi era anche l'assessore cittadino al Commercio, Carla Palone, che ha effettuato una passeggiata tra le bancarelle, incontrando gli operatori. Domani, l'iniziativa proseguirà con l'apertura serale del mercato di Carbonara. Mercoledì bancarelle pomeridiane a Santo Spirito e Torre a Mare mentre giovedì bancarelle pomeridiane e serali in via Salvemini e venerdì al San Paolo. Nessuna variazione e bancarelle di mattina, invece, per il mercato del sabato a Poggiofranco, per quello del martedì in via De Turco a Palese e del mercoledì in via Caldarola a Japigia.