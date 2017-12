Mercati rionali, straordinari per le Feste: 23, 24 e 31 aperti anche di pomeriggio e sera

'Straordinari' per i mercati rionali baresi, in vista dell'affluenza per le festività natalizie e di fine anno: domani, il 24 e il 31, resteranno infatti aperti anche nelle ore pomeridiane e serali, proprio per garantire un servizio completo a chi si accingerà a preparare cenoni e pranzi. Per l'Antivigilia bancarelle operative dalle 7 a mezzanotte. Il 24 e il 31, invece, aperture dalle 7 alle 17. La mattina della Vigilia, dalle 7 alle 14, come già annunciato nei giorni scorsi, sarà attivo anche il mercato settimanale di via Salvemini, per un'apertura straordinaria. Variazione, invece, per quello del lunedì di via Portoghese e via Napoli, spostato al martedì di Santo Stefano per evitare la concomitanza con il giorno di Natale.