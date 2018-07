Folla tra le bancarelle di via Salvemini; grande successo per la prima del mercato serale d'estate

Grande folla tra le bancarelle, traffico un po' in tilt e gradimento decisamente sopra la media per la prima apertura serale estiva di quest'anno del mercato del giovedì di via Salvemini: l'iniziativa, che ha debuttato nel 2017, ha visto il consenso di Comune, operatori e ambulanti che hanno deciso così di replicarla anche per il 2018. Fitto già il calendario di luglio con sessioni pomeridiane da lunedì a venerdì prossimi, con esclusione dei mercati di Palese del martedì e di via Caldarola a Japigia, solitamente attivo al mercoledì. Lunedì 30, invece, al via l'apertura 'al fresco' per quello di via Portoghese.