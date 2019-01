"Aggredito" dopo riunione in Comune sul mercato di via Napoli: aggredito presidente Fiva Nazzarini

Il presidente della Federazione Venditori Ambulanti (Fiva) Confcommercio Bari-Bat, Andrea Nazzarini, è stato aggredito ieri sera al termine di un incontro in Comune sullo spostamento del mercato del lunedì di via Napoli nella zona del Cimitero. Secondo quanto riferito dallo stesso Nazzarini, alcune persone lo avrebbero affrontato sulle scale e nell'androne di Palazzo di Città dicendogli che era "un ospite", spintonandolo più volte. Il dirigente sindacale ha annullato l'incontro previsto oggi con gli operatori di via Portoghese. Solidarietà a Nazzarini è stata espressa dalla Confcommercio Bari-Bat per un episodio definito come atto di inciviltà