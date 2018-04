Completati i lavori nell'area parcheggio di via Peucetia: "Più decoro e posti auto per mercato e residenti"

Sono state completare le operazioni di posa dell’asfalto sull’area parcheggio adiacente al mercato di via Pitagora a Japigia, a servizio dei cittadini residenti della palazzine ex Arca. La zona è stata dotata di 137 posti auto, di cui 15 destinati a mezzi di dimensioni maggiori, rendendo funzionale uno spazio nel quale si creavano eccessiva polvere d'estate e fango dopo la pioggia. Il parcheggio consentirà di posteggiare in maniera adeguata i furgoni dei mercatali, solitamente lasciati sui marciapiedi di via Pitagora. L'intervento è stato possibile grazie ai fondi relativi alla manutenzione straordinaria delle strade

Galasso: "Presto la gara per il mercato coperto"

“Con ciò risolviamo il secondo dei tre principali problemi che stanno a cuore ai residenti dei gruppi 1-3-5-7 delle palazzine ex Arca Puglia, e che attendevano soluzione da tempo immemorabile - ha spiegato l’assessore ai Lavori pubblici Giuseppe Galasso - . Dopo l’avvenuta acquisizione al patrimonio comunale delle aree esterne (strade, marciapiedi, giardini), con conseguente avvio delle manutenzioni da parte di Amiu, Bari Multiservizi e imprese appaltatrici comunali a decorrere dall’inizio di quest’anno, da oggi è stata finalmente resa più funzionale e ordinata l’area di sosta tra via Peucetia e via Pitagora, storicamente utilizzata come parcheggio dei residenti o fruitori del mercato scoperto. Anche in questo caso si tratta di un intervento che non è mai stato possibile eseguire negli anni scorsi poiché l’area in questione non era di proprietà del Comune, bensì di proprietà privata. Si tratta della stessa proprietà delle aree tra via Peucetia, via Aristosseno e via Madre Clelia Merloni, anch’esse acquisite al patrimonio comunale nei mesi scorsi, su cui sorgerà il mercato coperto di cui abbiamo finalmente completato il progetto esecutivo, con imminente a indizione della gara. Con l’esecuzione del mercato coperto di via Pitagora risolveremo anche il terzo problema lamentato dai residenti”.