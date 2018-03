Varchi automatizzati e telecamere per accedere al Mercato Ortofrutticolo: "Più sicurezza all'interno"

Telecamere per registrare entrate e uscite dei veicoli ma anche sorvegliare l'intera area del parcheggio: riunione operativa, questa mattina, nel Mercato Ortorutticolo all'Ingrosso di Bari, tra l'assessore allo Sviluppo economico Carla Palone, il comandante della Polizia locale Michele Palumbo, il direttore del Moi, i funzionari, i tecnici della Soget Spa e della Faac in vista dell’entrata in funzione del nuovo sistema automatizzato degli accessi. Il nuovo sistema vedrà l'introduzione anche di tessere prepagate per gli abbonati ma anche l'acquisto di un ticket giornaliero per gli operatori occasionali. Il tutto, già installato, sarà operativo quando verranno completate segnaletica orizzontale e verticale interna al Mercato.

Palone: "Percorso condiviso con gli operatori"

“Con gli operatori in questi anni stiamo condividendo un percorso - spiega l’assessora Palone - di sicurezza e di lavoro. Qualche mese fa abbiamo condiviso la proroga utile a proseguire le attività degli operatori a garanzia di un servizio essenziale per l’intero settore su scala metropolitana, mentre oggi abbiamo visionato il corretto funzionamento dei dispositivi elettronici che serviranno ad assicurare la sicurezza nelle zone interne al mercato. Contemporaneamente stiamo proseguendo il confronto per verificare la possibilità di spostamento degli operatori nella nuova struttura che sorgerà nei pressi del MAAB”. “Con l’attivazione dei varchi automatizzati - spiega il comandante Palumbo - contiamo di regolarizzare l’accesso e il parcheggio alle aree interne al MOI che consentirà di migliorare le condizioni di lavoro sia degli operatori interni del Mercato sia degli utenti che vi accedono”.