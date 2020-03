Molti ingressi chiusi e disagi per i divieti, protesta al mercato di Santa Scolastica: interviene il sindaco Decaro

Il sindaco di Bari, Antonio Decaro, ha incontrato questa mattina gli operatori del mercato di Santa Scolastica, nel quartiere Carrassi, a seguito di una protesta avvenuta in mattinata sulla situazione dopo le disposizioni legate all'emergenza coronavirus, che, secondo i commercianti, starebbero penalizzando notevolmente l'afflusso di clienti e cittadini. Nelle prime ore della mattinata vi è stato uno scambio acceso tra mercatali e Polizia locale che presidia gli unici due ingressi (su 5) attualmente aperti e presidiati dai vigili.

Nei giorni scorsi tre accessi erano stati chiusi per contingentare e regolamentare gli accessi e far rispettare il divieto di assembramenti: una modalità che avrebbe scontentato numerosi operatori, i quali si sarebbero sentiti anche penalizzati rispetto ad altri.

Il primo cittadino ha parlato con diversi mercatali: nei giorni scorsi aveva rimarcato la necessità di tenere aperte le strutture per non sovraccaricare supermercati e minimarket della città, a patto però che si rispettino le misure anti-assembramento: in caso contrario non sarebbe garantita la sicurezza, con il rischio di una chiusura dei mercati rionali, al momento scongiurata. Da parte del Comune, infatti, c'è la volontà, attenendosi alle norme di distanziamento sociale, di tenere comunque aperti i mercati per tutelare gli operatori e dare ai cittadini una possibilità in più (spesso conveniente) per fare la spesa. Dal sindaco è arrivata la proposta di aprire a rotazione gli ingressi, in modo da non creare sfavoritismi tra i mercatali e allo stesso tempo non dislocare troppi vigili urbani nell'area di Santa Scolastica, a presidio degli ingressi.

