Via Pitagora, il carrello dell'ambulante blocca lo scivolo per disabili

Il carrello utilizzato dal venditore ambulante resta al centro del marciapiede, occupando in pieno lo 'sbocco' di uno scivolo per disabili. Accade in via Pitagora, al quartiere Japigia. La situazione, immortalata da alcuni cittadini, è stata segnalata sulla bacheca Fb del sindaco Decaro.

"Segnalo la presenza, in bella mostra, da ieri pomeriggio, di un carretto utilizzato dai commercianti del mercato - scrive una cittadina sulla bacheca Fb del sindaco - Speriamo che nessuno si faccia male". "Questo è lo scempio a cui siamo costretti ad assistere - aggiunge un'altra - e nel mio palazzo abita una ragazza in sedia a rotelle". "La mia - prosegue - è rabbia contro questi episodi che vediamo ripetersi da anni e contro i quali nessuno fa nulla".

Da tempo, infatti, i residenti della zona denunciano disagi dovuti alla presenza del mercato e alla scarsa 'disciplina' di alcuni operatori, che spesso abbandonano rifiuti nella zona o utilizzano le aree verdi come deposito per le attrezzature. Stando a quanto annunciato dal Comune, il bando per la realizzazione del mercato coperto, che dovrebbe risolvere i problemi nella zona, dovrebbe arrivare entro gennaio.