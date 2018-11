Apertura extra per il mercato di via Salvemini: domenica prossima appuntamento con le bancarelle

Apertura extra, domenica 4 novembre, per il mercato settimanale di merci varie di via Salvemini, piazza Omodeo e via Guido d'Orso, nel quartiere San Pasquale: l'iniziativa arricchisce una giornata che offrirà altri appuntamenti con i mercatini. In viale della Resistenza, infatti, dalle 16 alle 22, vi saranno anche bancarelle assieme a spettacoli per i bimbi con la possibilità, per i più piccoli, di creare sculture di palloncini.

Aperture domenicali e natalizie dei mercatini

Il Comune, intanto, ha programmato le aperture domenicali speciali di dicembre per i mercati settimanali: il 2 si comincerà con via Vaccarella a Carbonara per poi proseguire il 9 von cia De Ribera al San Paolo, il 16 nuovamente in via Salvemini e il 23 ancora in via De Ribera. Conclusione il 30 con un'ulteriore apertura in via Salvemini.