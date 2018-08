Nei bagagli il carico di accessori contraffatti: sequestrata merce in aeroporto

I funzionari dell’Agenzia Dogane e Monopoli di Bari in servizio presso la Sezione Operativa Territoriale di Bari-Palese, in collaborazione con i militari della Guardia di Finanza, hanno sequestrato oltre 1.800 accessori per telefonia contraffatti tra cui cover con marchi Chanel, Louis Vuitton, Dior cavi USB, vetri protettivi, auricolari bluetooth, cuffie con filo per cellulari, carica batterie per auto.

La merce è stata rinvenuta all’interno di bagagli di un passeggero cinese residente in Italia e proveniente dalla Cina.

I funzionari dell’Agenzia e i militari della GdF hanno proceduto al sequestro cautelare della merce; inoltre al passeggero è stata comminata una sanzione amministrativa per violazione in materia di tutela del diritto di proprietà intellettuale e delle norme in materia di origine e provenienza dei prodotti.