Caricano in auto merce contraffatta, beccati dalla telecamera dello Street control

Beccati grazie alla telecamera dello 'street control'. Questa volta, però, gli agenti della polizia locale non hanno rilevato una violazione al Codice della Strada, ma uno scambio di merce contraffatta. E' accaduto sabato sera in via Lattanzio.

La telecamera a bordo del veicolo di servizio ha inquadrato due uomini intenti a trasferire voluminosi bustoni tra due veicoli. L’atteggiamento ha insospettito le due agenti che si sono così avvicinate ai veicoli in sosta irregolare per l'identificazione dei conducenti. Uno dei due soggetti alla vista della polizia locale si è allontanato in tutta fretta, mentre l’altro, poi identificato per cittadino di nazionalità senegalese 38enne, è stato sorpreso con il bagagliao dei bustoni contenenti numerosi capi di abbigliamento, calzature ed accessori riportanti firme e famosi marchi, risultati contraffatti.

L'uomo è stato quindi fermato e accompagnato presso gli Uffici del Comando di P.L.. L'attività di servizio svolta dalla pattuglia della P.L. ha consentito di interrompere uno dei classici circuiti di immissione sul mercato - mediante rifornimenti ai fini della vendita abusiva al dettaglio su strada - di circa 120 pezzi di merce contraffatta tra capi e accessori di abbigliamento di vari marchi famosi.

La merce è stata sottoposta a sequestro finalizzato alla confisca e distruzione ed il responsabile del reato è stato denunciato all'Autorità Giudiziaria per il reato di contraffazione di cui all’art. 517 del C.P. che prevede la reclusione fino a due anni e la multa fino a ventimila euro.