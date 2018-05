Merce contraffatta in vendita in strada: sequestri e multe della Polizia locale

Agenti della polizia locale in azione contro il fenomeno della vendita abusiva di merce in strada. Nel pomeriggio di domenica, gli agenti hanno sequestrato orologi, scarpe e borse dai marchi contraffatti a venditori che esercitavano la vendita senza la prescritta autorizzazione in Corso Cavour e Via Putignani. I trasgressori sono stati sanzionati e la merce sequestrata.