Temporali e fulmini nel Barese, domani allerta gialla: maltempo e piogge fino a domenica

Non accenna a terminare l'ondata di maltempo che da qualche giorno sta interessando la Puglia, coinvolgendo anche il Barese e le zone interne della Murgia. Temporali sono stati segnalati in diversi centri del Sud Barese, tra Turi, Sammichele ed Acquaviva delle Fonti. Per la giornata di domani la Prefettura di Bari ha diramato un'allerta meteo 'gialla' valevole anche per la città di Bari, le zone costiere e l'area metropolitana: previste precipitazioni sparse, a prevalente carattere di rovescio o temporale, con quantitativi cumulati da deboli a moderati. La situazione è destinata a migliorare dalla giornata di domenica, con schiarite e rasserenamenti.