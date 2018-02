Meteo, forti raffiche di vento in arrivo sulla Puglia. La Prefettura: "Rischio mareggiate per 36 ore"

Forte vento sulle coste pugliesi, comprese quelle di baresi, fino a domenica. E' scattata l'allerta della Prefettura per le mareggiate che potrebbero di conseguenza abbattersi da domani, venerdì 2 febbraio, e per le prossime 24-36 ore sui tratti costieri della Puglia. In una nota inviata nel tardo pomeriggio, sono stati segnalati i rischi relativi alle raffiche di forte burrasca.

In particolare è stata annunciata l'allerta di colore giallo (moderato) per il rischio idrogeologico e idraulico su tutta la Puglia. Non viene fatto cenno nella nota alla possibilità di precipitazioni nell'area della provincia di Bari, una buona notizia per chi vorrà fare una gita fuori porta nei prossimi giorni.