Novembre saluta con la pioggia e il cielo grigio: settimana all'insegna del maltempo

Sarà un a settimana all'insegna del maltempo quella con cui lasceremo novembre per salutare l'arrivo dell'ultimo mese del 2018: con l'eccezione della giornata di domani, su Bari ed area metropolitana è previsto un peggioramento già da martedì. Se lunedì, infatti, sarà caratterizzato da cielo nuvoloso ma senza precipitazioni, dal giorno successivo assisteremo a temporali e piogge che, con qualche intervallo, ci accompagneranno fino a giovedì. Miglioramenti arriveranno da venerdì. Temperature non troppo fredde, con massime sui 13-14 gradi e minime notturne non al di sotto dei nove.