Ferragosto con il Maestrale: grande caldo fino a domani, poi temperature in calo di 4-5 gradi

Caldo intenso ancora per alcuni giorni, abbassamento delle temperature a partire da Ferragosto: sono positive le previsioni per i prossimi giorni, a cavallo del 15, fulcro dell'estate che si avvia a cellebrare il suo clou. L'afa che dalla scorsa settimana ci sta accompagnando con valori massimi attorno ai 34-35 gradi, vedrà un ulteriore picco nella giornata di domani, con 36 gradi, prima di scendere gradualmente grazie all'arrivo del maestrale proprio dal giorno di Ferragosto: previsto un calo di 4-5 gradi, con massime sui 31, decisamente più sopportabili. Le condizioni rimarranno sostanzialmente invariate per tutto l'arco della settimana.