Primo assaggio di gran caldo, sarà quasi estate a Bari e in provincia. Prossimo fine settimana con pioggia e temporali

Prima il gran caldo, seppur circoscritto per un paio di giorni, quindi un deciso peggioramento pronto a rovinare il prossimo week-end: su Bari e provincia sarà una settimana all'insegna degli eccessi climatici. Dopo una domenica abbastanza fresca, da domani, lunedì 11, vi sarà un rialzo delle temperature, con massime di 35 gradi e giornate soleggiate fino a mercoledì. Da giovedì, invece, l'arrivo di una perturbazione spariglierà le carte... in cielo: qualche temporale e la pioggia ci accompagneranno per tutta la seconda parte della settimana, fino a domenica 17, quando, per fortuna, dovrebbe migliorare. Le temperature, per il prossimo week-end, si aggireranno tra i 22 di massima e i 20 di minima con gli ombrelli, purtroppo, al posto degli ombrelloni in spiaggia.