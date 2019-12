Capodanno con il sole a Bari e provincia, il maltempo dà tregua: tempo ok per il Concertone

Dopo il maltempo e il freddo dell'ultima settimana, è in arrivo una tregua su Bari e provincia che interesserà i giorni di Capodanno. Per domani, infatti, è previsto cielo sereno o poco nuvoloso, con temperature massime attorno ai 12-13 gradi. Le minime serali, per chi vorrà seguire il Concertone di piazza Libertà a Bari, si aggireranno attorno ai 6 gradi- Buone anche le previsioni per il 1° gennaio 2020, con sole e cielo azzurro. Il bel tempo proseguirà anche per il resto della prima settimana del nuovo anno.