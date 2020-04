Pasquetta da quarantena con sole e temperature quasi estive: bel tempo su Bari e provincia

Pasqua e Pasquetta con la quarantena e, beffa ulteriore, con il bel tempo: le previsioni per domani, Lunedì dell'Angelo, sono decisamente positive su Bari e provincia ma, ovviamente, sarà necessario rispettare i divieti per evitare la diffusione del coronavirus. Le temperature massime, per la giornata di domani, si aggireranno sui 23-24 gradi, una vera e propria beffa, tenendo presente che, di solito, la Pasquetta in tempi normali sa come 'attirare' la pioggia.

Un leggero peggioramento è previsto per martedì, con annuvolamenti e qualche pioggia: da mercoledì migliorerà, con sole e giornate miti, da passare ovviamente a casa.