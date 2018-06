Pioggia e temporali a Bari e in provincia, Altamura sott'acqua: maltempo fino a sabato

Come in autunno o quasi: Bari e soprattutto l'area metropolitana stanno vivendo giornate all'insegna della pioggia e delle forti precipitazioni. In diversi centri del Barese, infatti, si sono verificati temporali come nel caso di Altamura dove stamattina si è abbattuta una vera e proprio 'bomba d'acqua' che ha allagato le strade. Disagi anche in altri centri della provincia e della Murgia. Il tempo non sarà clemente anche nei prossimi giorni. La Protezione Civile Regionale ha infatti diramato un'allerta gialla valida per la giornata di domani con rovesci e temporali sul capoluogo e nei centri dell'area metropolitana. I disagi dovrebbero continuare anche sabato con il maltempo a guastare i piani per il weekend.