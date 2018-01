Pioggia e temperature oltre la media: non solo nuvole per il post-Epifania

Tempo perturbato e peggioramento in arrivo da mercoledì: la settimana post-Epifania a Bari e in provincia sarà caratterizzata da condizioni meteorologiche instabili, seppur con temperature non troppo fredde. Ci aspettano giornate con nuvole e vento di scirocco che alzeranno la colonnina di mercurio anche a 17-18 gradi, valori decisamente superiori alla media del periodo. La situazione, però, è destinata a cambiare da metà settimana: in arrivo sulla nostra regione una perturbazione che porterà piogge e temporali con un deciso abbassamento dei valori massimi e minimi che oscilleranno tre gli 11 di metà giornata e i 7-8 gradi della notte.