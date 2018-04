Sereno e temperature quasi estive: 25 aprile 'da mare', Ponte sotto il sole

Giornate soleggiate, temperature in rialzo con valori praticamente estivi, fino a 26-27 gradi: il 'ponte' del 25 Aprile a Bari e in provincia sarà illuminato da cieli sereni, ideali per le gite fuori porta e forse anche per i primi bagni anticipati. Sarà, infatti, una settimana all'insegna del bel tempo, che proseguirà senza particolari problemi anche fino a agli ultimi giorni di aprile, con piccoli annuvolamenti previsti per il 1° maggio. I valori massimi saranno leggermente superiori alle medie del periodo: le minime si aggireranno sui 14 gradi, rendendo le serate miti e gradevoli. Venti deboli , di conseguenza, mari calmi o poco mossi.