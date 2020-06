Dopo il primo vero weekend estivo torna il maltempo su Bari e provincia: in arrivo nuvole e pioggia

Dopo un weekend di sole e temperature miti torna il maltempo su Bari e provincia. Per la giornata di domani, lunedì 15 giugno, si prevede un peggioramento con nuvole e qualche pioggia, in particolare nelle ore pomeridiane. Temperature massime in ribasso di 4-5 gradi rispetto ai 29-30 di oggi.

La tendenza all'instabilità proseguirà anche per metà settimana, con qualche annuvolamento e valori massimi attorno ai 26-27 gradi.