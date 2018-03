Marzo 'variabile', settimana tra pioggia, schiarite e un assaggio di primavera

Dopo le giornate di gelo, caratterizzate da temperature basse e fiocchi di neve a Bari e in provincia, la situazione meteorologica tornerà alla 'normalità' prevista per marzo. Il mese che coincide con l'arrivo della primavera è caratterizzato da variabilità e cambiamenti repentini del tempo: così accadrà la prossima settimana nel capoluogo pugliese. A cominciare da domani, lunedì 5, assisteremo a un peggioramento con piogge diffuse. Stesso programma, o quasi, per martedì, con rovesci sporadici pomeridiani, affiancati da miglioramenti a partire dalla serata. Decisamente più soleggiata la seconda parte della settimana, con rasserenamenti e giornate miti: verso il weekend un probabile assaggio di primavera con temperature massime vicine ai 18-19 gradi.