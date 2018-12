Allerta vento fino a stasera, da domani migliora: settimana pre-natalizia tra sole e nuvole

Sarà attiva fino a questa sera l'allerta meteo per il forte vento diramata dalla Protezione Civile regionale, valida su Bari e i comuni dell'area metropolitana. E' giunta quasi al termine l'ondata di maltempo che in questi giorni sta investendo la Puglia, con temperature fredde, umidità e pioggia, le stesse che ieri hanno causato il rinvio a oggi, domenica 16, dell'inaugurazione del Villaggio di Babbo Natale in piazza Umberto a Bari. La situazione, a cominciare da domani, è destinata a migliorare: per la giornata di lunedì è previsto cielo sereno o poco nuvoloso. La prossima settimana sarà caratterizzata da tempo variabile, con qualche eccezione piovosa per martedì 18. Temperature massime sui 13-14 gradi e minimime della notte vicine ai 6-7.