Sole, vento e freddo di sera: settimana 'variabile' a Bari e in provincia

Solo ma anche freddo nelle ore notturne: su Bari e provincia sarà una settimana caratterizzata da tempo stabile, con valori nella media di gennaio. Lunedì soffieranno forti venti di tramontana che porteranno a un abbassamento generale delle temperature e un cambiamento in negativo delle condizioni del mare: le massime oscilleranno sui 10-12 gradi mentre le minime della notte saranno rigide e toccheranno anche 2-3 gradi verso la parte centrale della settimana. Il tempo soleggiato lascerà spazio a un breve peggioramento per il prossimo weekend con pioggia e annuvolamenti previsti in particolare per sabato.