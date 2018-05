Caldo e primo mare per tanti, da Torre Quetta a Santo Spirito: prossima settimana tra sole e nuvole

Qualche ombrellone, teli e sedie per rilassarsi, almeno qualche ora. Il bel tempo di oggi ha invogliato tanti baresi a uscire di casa e affacciarsi sul mare: da Torre Quetta a Santo Spirito in molti hanno provato a 'prendere' il primo sole, favoriti anche da temperature oltre i 25° dal sapore quasi estivo. Le previsioni per la prossima settimana, però, non saranno troppo positive: si aprirà infatti un periodo caratterizzato da variabilità, con valori massimi pur sempre elevati, anche sui 26°. Tra mercoledì e giovedì vi sarà anche qualche annuvolamento di troppo, con possibilità di temporali, in particolar enelle ore pomeridiane. Per il week-end. invece, atteso un deciso miglioramento.