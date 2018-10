Venti di burrasca in arrivo: allerta arancione per domenica. Peggioramento con piogge e temporali

Forte vento e maltempo in arrivo su Bari e provincia per le prossime ore: la Protezione Civile regionale ha infatti diramato un'allerta arancione per rischio vento con rinforzi di borrasca dai quadranti meridionali. Si prevede un peggioramento con piogge e temporali accompagnati da locali grandinate per tutta la giornata di domenica con allerta gialla per rischio idrogeologico localizzato su tutta la regione Puglia.