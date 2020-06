Inchiesta nomine Asp a Foggia: chiuse le indagini per il governatore Emiliano, Angelo e Napoleone Cera

La Procura della Repubblica di Foggia ha chiuso le indagini che coinvolgono il governatore della Regione Puglia, Michele Emiliano, l'assessore al Welfare Salvatore Ruggeri e i due esponenti politici dell'Udc Angelo (già parlamentare) e il figlio Napoleone Cera (consigliere regionale) indagati per corruzione relativamente alla nomina a commissario dell'Asp "Castriota e Corropoli di Chieuti (Foggia) di una persona indicata dai Cera.

Padre e figlio furono arrestati nell'ambito della stessa inchiesta ma per episodi differenti che coinvolgono in tutto sei persone indagate e sono tornati in libertà dopo un periodo di arresti domiciliari. Secondo gli investigatori, nella vicenda che coinvolge Emiliano, in cambio della nomina del commissario dell'Asp, Angelo e Napoleone Cera avrebbero assicurato il loro sostegno al candidato sindaco di San Severo, Francesco Miglio, caldeggiato dal governatore. Emiliano si è sempre dichiarato estraneo ai presunti illeciti.