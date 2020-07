Mamma e figlio rischiano di annegare per il mare agitato: militare barese si getta in acqua e li salva

Un militare 35enne barese, Alessandro Di Rella, ufficiale dell'esercito, ha tratto in salvo mamma e figlio, in difficoltà mentre erano in mare. L'episodio si è verificato in una spiaggia libera di Marina di Lesina, in provincia di Foggia.

L'uomo, ufficiale dell'esercito, ha notato la donna e il ragazzino 12enne che non riuscivano a tornare a riva a causa del mare agitato. Si è così gettato in acqua riuscendo a tranquillizzare i due, accompagnandoli a riva.

