Militare barese della Brigata San Marco trovato morto in caserma nel Brindisino

Il corpo senza vita di un militare di origini baresi è stato rinvenuto ieri pomeriggio nella caserma della Marina Militare di Brancasi, nel Brindisino. Il marò, spiega una nota della MM -è stato ritrovato dai colleghi che non l'avevano visto rientrare da un servizio di ronda in base. Sul posto sono intervenuti i Carabinieri per accettare circostanze e cause della morte. Al momento l’ipotesi più accreditata é quella del suicidio.