Scomparsa nel nulla dal giorno di Capodanno: appelli sui social per una 55enne di Triggiano

Si è allontanata dalla sua casa di Triggiano, dove vive con il figlio, la mattina di Capodanno. Da allora non si hanno più notizie di Domenica Paparella, Mimma per gli amici, e sui social si moltiplicano gli appelli per cercare di ritrovarla.

Mimma si è allontanata a bordo di una Ford Fiesta di colore nero targata EB395WV, non ancora rintracciata dalle forze dell'ordine. Ha portato con sè documenti, chiavi di casa e il suo cellulare, che tuttavia risulta sempre irragiungibile o spento. Del suo caso si è occupata anche la trasmissione 'Chi l'ha visto', che ha raccolto l'appello dei familiari.

Occhi e capelli castani, alta 1,65, Mimma ha sul polso sinistro un tatuaggio con una rosa, con la scritta 'La vita continua'. Chi avesse sue notizie o avesse visto la sua auto può mettersi in contatto con le forze dell'ordine.