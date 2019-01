Scomparsa dal giorno di Capodanno, ritrovata senza vita la 55enne di Triggiano

E' stata ritrovata senza vita Mimma Paparella, la 55enne di Triggiano di cui non si avevano notizie dallo scorso 1° gennaio.

Il corpo della donna è stato ritrovato nel tardo pomeriggio all'interno di un'auto, sulla provinciale che collega Turi a Sammichele. Indagini dei carabinieri sono in corso per stabilire le cause del decesso: potrebbe essersi trattato di un suicidio.

La donna aveva fatto perdere le proprie tracce allontanandosi in auto la mattina di Capodanno. Numerosi erano stati gli appelli lanciati sui social dal figlio. Del caso si era interessata anche la trasmissione 'Chi l'ha visto'.