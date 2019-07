Minacce via telefono per estorcere denaro a imprenditore di Milano: due in manette

Oltre un mese di telefonate, quasi sempre di notte, tutte con la stessa richiesta e la stessa minaccia: paga 250mila euro o succederà qualcosa ai tuoi figli. Vittima del tentativo di estorsione un imprenditore 40enne di origini pugliesi, ma residente a Milano e attivo nel settore dei servizi di lusso a noleggio. In manette, con l'accusa di tentata estorsione sono finiti un 38enne e un 39enne di Canosa, stessa città d'origine dell'imprenditore.

Come riporta MilanoToday, l'attenzione degli investigatori della Squadra mobile di Milano sui due si è accesa il 31 maggio, quando l'imprenditore ha denunciato alla polizia di aver ricevuto una telefonata con minacce di morte rivolte ai figli per convincerlo a pagare 250mila euro. Telefonate che si sono poi ripetute uguali per oltre un mese. Sono così partite le indagini che hanno portato i poliziotti a Canosa di Puglia, dove sono stati individuati i due sospettati. L'intervento della Scientifica di Roma con l'analisi fonetica ha consentito poi di confermare l'identità dell'uomo che effettuava le telefonate con quel cellulare che veniva acceso soltanto di notte e soltanto per il tempo strettamente necessario alla chiamata.

Nel corso degli arresti, nel garage di uno dei due i poliziotti hanno trovato il cellulare, una pistola clandestina calibro 9x21 con tredici colpi e un foglietto con il numero dell'imprenditore.