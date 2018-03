"Datemi i soldi o distruggo la chiesa": minacce a parroco e fedeli di San Ferdinando, arrestato 31enne

L'uomo, un cittadino tunisino, è stato fermato dai carabinieri: per tre anni avrebbe messo in atto intimidazioni e minacce di morte per estorcere denaro, arrivando a millantare rapporti con l'Isis