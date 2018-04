Minacce social all'assessore Romano: "Appendetela per il collo". La replica: "Denuncerò alla polizia postale"

"Non sono solita fare la vittima. Credo fortemente in quello che faccio e rispetto il ruolo delle istituzioni, della giunta e dei consiglieri. Quella che non posso rispettare è la violenza, verbale o fisica ad ogni livello". Comincia così il post dell'assessore alle Politiche giovanili del Comune di Bari, Paola Romano, nel quale denuncia una minaccia scritta da un utente sotto un post del consigliere comunale Giuseppe Carrieri.

Le minacce social

"Prendetela, portatela in piazza e appendetela per il collo" è il commento incriminato, poi rimosso dal profilo di Carrieri, che nel post si era scagliato contro l'iniziativa del Comune 'Bari blue growth', che prevede l'istituzione di un corso per l'ottenimento del brevetto di istruttore di vela e windsurf. Tra le risposte del popolo social, anche quella minacciosa nei confronti della Romano, che ha promesso di denunciare il fatto alle Forze dell'ordine:

Nessuno è legittimato a chiedere la mia impiccagione in pubblica piazza come quella di nessun altro. Per questo nel pomeriggio denuncerò alla polizia postale l’accaduto.

In molti si sono schierati dalla parte dell'assessore, anche lo stesso consigliere Carrieri, che ha bollato il commento come "troppo forte e non condivisibile".

Delle Foglie (Pd): "Commenti inaccettabilI"

Sul caso è intervenuto Silvio Delle Foglie, segretario barese del Partito Democratico e consigliere comunale: "Esprimere il proprio dissenso sull’operato di un membro della giunta comunale - afferma - è sinonimo di democrazia. I toni con cui tale dissenso viene espresso devono restare fortemente ancorati al rispetto dei ruoli, dell’istituzione e delle persone che la rappresentano. Leggere nei commenti ad un post di un consigliere comunale parole che esprimono violenza è del tutto inaccettabile. Pertanto, il Partito Democratico della città di Bari esterna tutta la sua più ampia solidarietà all'assessora Romano".