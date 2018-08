"Dammi 200 euro o verrai ucciso", bloccato dai Carabinieri: 21enne finisce in manette

Avrebbe minacciato di morte un coetaneo affinché gli restituisse 200 euro a fronte di un debito: i Carabinieri hanno arrestato a Corato un 21enne accusato di estorsione. Le indagini sono state avviate grazie alla denuncia della vittima: nel corso di alcuni incontri, il malvivente avrebbe anche ulteriormente minacciato il ragazzo dicendogli che sarebbe stato picchiato se non avesse consegnato la somma richiesta. I Carabinieri hanno così predisposto un apposito servizio di osservazione per catturare l'estorsore, bloccandolo mentre riceveva dal giovane una parte della somma richiesta, 100 euro. Il 21enne è stato quindi sottoposto agli arresti domiciliari, in attesa di giudizio.