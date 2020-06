Non vuole aspettare il turno, minaccia di morte il medico in servizio e scatena il caos nell'ambulatorio

Si rifiuta di aspettare il proprio turno per ricevere la terapia, e minaccia di morte medico e personale in servizio, gettando scompiglio tra i presenti. E' accaduto al Ser.d (Dipartimento Dipendenze Patologiche, ex Sert) di via Amendola, a Bari. L'uomo, un pregiudicato 40enne di Japigia, è stato successivamente rintracciato e denunciato per minacce gravi e interruzione di pubblico servizio dagli agenti delle Volanti. Secondo quanto ricostruito, l'uomo si sarebbe rifiutato di attendere il proprio turno e avrebbe perciò rivolto minacce di morte ad un medico in particolare, impedendo la regolare attività di somministrazione della terapia anche a numerosi altri utenti.

(foto di repertorio)