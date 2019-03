Minaccia il condomino e cerca di investirlo con l'auto: scatta divieto di avvicinamento per il vicino stalker

Avrebbe perseguitato per mesi un suo condomino, minacciandolo di morte, raggiungendolo sul luogo di lavoro e arrivando persino a tentare di investirlo con l'auto. Per questo il vicino stalker, un uomo residente del quartiere Poggiofranco, già destinatario di ammonimento adottato dal Questore della Provincia di Bari e sottoposto alla misura degli arresti domiciliari, è stato raggiunto da divieto di avvicinamento nei confronti della sua vittima, a seguito della denuncia presentata dalla stessa.

La vicenda - ha ricostruito la polizia che ha notificato il provvedimento - era cominciata nell’anno 2012 quando, in qualità di consigliere dell’allora amministratore condominiale, la vittima aveva chiesto a tutti i condomini di fornire alcuni dati personali per l’istituzione, così come previsto dalla legge, del registro anagrafico condominiale; richiesta ritenuta eccessiva dallo stalker che sin da allora aveva iniziato a minacciare il suo interlocutore, anche in presenza della figlia. La situazione è peggiorata a partire dalla metà dello scorso anno quando lo stalker ha iniziato a perseguitare la sua vittima raggiungendola anche presso il luogo di lavoro; in una occasione aveva anche tentato di investirla con la propria auto.